Fransson får chansen från start mot Värnamo

Under söndagen tar IFK Värnamo mot IFK Norrköping på Finnvedsvallen.

Detta i den sjätte omgången av allsvenskan.

Matchen har avspark 16.30.

IFK Värnamo tar emot IFK Norrköping under söndagen i ett så kallat ”Kamratderby”.



Under de fem första omgångarna av allsvenskan har hemmalaget inte vunnit en enda match, eller ens tagit en poäng.



Norrköping har i sin tur vunnit två matcher och förlorat tre, vilket innebär att de i skrivande stund placerar sig som tolva i serien.



När startelvorna presenterades stod det bland annat klart Alexander Fransson gör sin första start allsvenska för IFK Norrköping sedan han vände hem under vintern.



Startelvor:



IFK Värnamo: Keto; Björnström, Grozdanic, Andersson, Rapp – Wenderson, Le Roux, Larsson, Agyei, Alsalkhadi, Johansson.



IFK Norrköping: Andersson, Neffati, Watson, Oppong, Baggesen – Fransson, Traustason Jörgensen – Prica, Nyman, Sigurgeirsson.