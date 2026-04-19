JUST NU: Gais föll igen – Lindgren avgjorde efter superinhopp

I dag gjorde BK Häcken och Gais upp om tre poäng i säsongens andra Göteborgsderby.

Då skulle hemmalaget från Hisingen ta sin andra raka derbyseger.

Detta då Gustav Lindgren avgjorde matchen med tio minuter kvar att spela.

Efter ett kryss hemma mot Brommapojkarna i premiären gästade BK Häcken IFK Göteborg och vann derbyt med 2-0 förra helgen.

För Gais del hade det gått desto tyngre då man stod noterade för två raka förluster, först mot Djurgården och sedan mot Malmö FF.

I dag ställdes de två göteborgsklubbarna mot varandra i säsongens andra derby på västkusten. Där skulle Fredrik Holmbergs lag inleda bäst och skapa flest chanser i den första akten. Närmast ett ledningsmål var bortalagets Frosti Thorkelsson som hade en nick i stolpen.

I den andra halvleken öppnade i stället hemmalaget målkontot. Detta genom 18-årige Abdoulaye Doumbia som stod för ett mycket kompetent avslut med en volley-bredsida som seglade in över Hermansen och in i mål.

Däremot blev Häckens glädje kortvarig. Sju minuter senare skulle ”Makrillarna” svara genom just Thorkelsson som, efter en läcker paus-fint, rullade in 1-1 i straffområdet.

Med tio minuter kvar att spela hade det blivit dags för matchens tredje, och sista, mål. Det stod Gustav Lindgren för då han, efter tre minuter på planen, styrde in Mikkel Rygaards inlägg i mål.