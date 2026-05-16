Experten efter Schröders eftersläng: ”Ska solklart vara gult”

Första halvlek i svenska cupen har präglats av dueller.

Inte minst mellan Häcken-stjärnan Felicia Schröder och Hammarbys försvar.

– Båda lagen har levt upp till det man kan förvänta sig av en final, säger experten Saga Fredriksson i Expressens sändning.

Den första halvleken i cupfinalen mellan Hammarby och Häcken bjöd inte några mål. Däremot var det tufft spel från båda lagen som hamnade i luven på varandra flera gånger.

Tuffast kamp har det varit mellan Häckens fixstjärna Felicia Schröder och Bajens försvar. Anfallaren delade ut en eftersläng till Hammarbys kapten Alice Carlsson. Något Expressens expert Saga Fredriksson tycker borde rendera i en varning.

– Båda lagen har levt upp till det man kan förvänta sig av en final. Schröder har både delat ut och fått. Däremot tycker jag att hon ligger på gränsen och det här (situationen med Carlsson) är ett av de fulaste knepen hon har dragit idag, ska solklart vara gult. Det är en eftersläng, säger Fredriksson i Expressens sändning.

– Det är inte bara en situation utan det är flera stycken, tillägger expertkollegan Frida Olsson.

Den första halvleken slutade 0–0.