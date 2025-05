JUST NU: Göteborg kör över Degerfors

Under måndagskvällen fortsätter den tionde allsvenska omgången.

I Värmland tar Degerfors IF mot IFK Göteborg.

Då leder bortalaget med 3-0 – efter en halvtimme.

Efter nio allsvenska omgångar befinner sig Degerfors IF på en sjundeplats med 13 inspelade poäng.



Fem placeringar bakom, med tio inspelade poäng, befinner sig IFK Göteborg.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra.



Där dröjde inte bortalaget länge innan man tog ledningen i matchen.



Sex minuter efter att domaren blåst igång matchen skickade Tobias Heinz in 1-0 till Blåvitt, assisterad av Max Fenger.



Endast två minuter senare skulle ledningen dubblas, efter att Fenger själv nickat in sitt första mål för matchen.



2-0 efter mindre än tio minuter alltså, en helt okej start, men det var inte slut där.



En dryg halvtimme in i matchen dundrade Tobias Heinz in sitt andra mål för matchen genom ett kanonskott rakt upp i krysset.



Matchen pågår.



Startelvor:



Degerfors IF: Forsell – Hien, Pikkarainen, Morgado – Ohlsson, Netabay, Ohlsson, Lindell – Barsoum, Faraj, Rafferty.



IFK Göteborg: Bishesari: Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Pascal Lundqvist, Kruse, Jagne – Clemmensen, Fenger, Heintz.