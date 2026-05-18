Foto: Bildbyrån

Slår tillbaka: ”Bör titta på andra saker i svensk fotboll”

Casper Nordqvist
Reporter
STOCKHOLM. Henrik Castegren var avstängd efter obskyra gesten mot MFF.
Det hindrade dock inte serieledande Sirius från att bortabesegra Djurgården – där Robbie Ure firade med en liknande Castegren-gest som en hyllning till sin avstängde kapten.
– Påföljden var för hård, vi bör titta på andra saker i svensk fotboll, säger tränaren Andreas Engelmark försvarande på presskonferensen efteråt.

De flesta ha nog sett videon när Henrik Castegren efter blytunga 3-2-viktorian borta mot Malmö FF firade med en gest mot sitt skrev.

Sirius-kaptenen stängdes av i två matcher – vilket fick Sirius att rasa och överklaga.

Men serieledarna fick inget gehör och kaptenen var avstängd borta mot Djurgården.

När Robbie Ure satte 2-1 i slutet av första halvlek firade han med en liknande gest som Castegren – detta som en hyllning till sin avstängde lagkamrat.

Sirius vann matchen mot Djurgården med 3-2 och efteråt är även Andreas Engelmark försvarande mot Castegren sett till det straff han fick.

– Henrik gjorde fel, men vi ser fula tacklingar som inte får samma påföljd. Påföljden var för hård, vi bör titta på andra saker i svensk fotboll. Vi bör ha fokus på annat, säger Engelmark och tillägger:
– Jag ska vara försiktig för det här är en klubbfråga, men det är ju otroligt godtyckligt och det tror jag alla tycker. Helt plötsligt blir han avstängd i två matcher.

Själva 3-2-segern då? Ja den gör att Sirius nu toppar allsvenskan med fem poäng före tvåan Hammarby.

– Jag är så klart väldigt nöjd. Två klassmål gör att vi har ledningen i paus och sedan en kontring som ger oss 3-2. En väldigt bra prestation, säger Engelmark.

Kalle Karlsson sa att han inte skulle hålla några tummar inför matchen för att ni inte skulle rycka i tabellen. Behöver han och Hammarby göra det framöver?
– Vi har bara fokus på våra två kommande matcher och vår träning i morgon. Vi gasar vidare, avslutar Engelmark med ett leende.

