JUST NU: Gais stormar mot derbyseger

Gais tar emot Örgryte IS i ett Göteborgsderby.

Det står 3–0 till Gais.

Fredrik Holmbergs resa med Gais har varit omskriven under lång tid, och med all rätta. Från division ett till allsvenskan och säkrat Europaspel med tredjeplatsen förra året.

Hans lillebror, Andreas Holmberg, har även han gjort en imponerande resa med stadsrivalen Örgryte IS – som slutade med en allsvensk plats efter en kvalseger mot IFK Norrköping.

Under söndagen ställs de två bröderna mot varandra i ett Göteborgsderby som ingår i den sjätte allsvenska omgången.

I början av matchen kom båda lagen till flera halvchanser utan det blev riktigt farligt. Det dröjde till den 33:e minuten när Gais-löftet Max Andersson smällde in bollen vid första stolpen bakom Öis-keepern Hampus Gustafsson.

Det hann knappt gå en minut innan Gias utökade i den andra halvleken. Målskytten max Andersson hittade Sam salter som satte 2–0. Några minuter senare skulle hemmalaget få en straffspark. Rasmus Niklasson Petrovic gjordes ner av och Joackim Fagerjord förvaltade chansen från elva meter och satte 3–0.

Matchen pågår.

Startelvor:

Gais: Krasniqi – De Brienne, Ågren, Cardaklija, Wängberg – Thorkelsson, Fagerjord, Milovanovic – Niklasson Petrovic, Salter, Andersson

Örgryte IS: Gustafsson – Parker, Dyrestam, Styffe – Andreasson, Parker-Price, Laturnus, Paulson – Sana, Tibbling Ugwo, Hofander