Häcken sänkte Peking – stjärnan gick av skadad

Norrköping tog emot BK Häcken.

Då var det gästerna som tog alla tre poäng.

”Peking”-stjärnan Arnor Traustason tvingades till ett tidigt byte.

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig IFK Norrköping på en åttondeplats i serien med nio inspelade poäng.



Fyra placeringar nedanför, på en tolfteplats, befinner sig BK Häcken med sina sju poäng.



Under söndagen ställs de två klubbarna mot varandra på Platinumcars arena i Norrköping.



På ett inte allt för välfyllt Platinumcars arena i Norrköping bestod matchinledningen av ett Häcken som så när skapade en chans redan i den andra minuten genom en långboll mot Hristic.



Kort därefter var Arnor Traustason nära att ta ledningen för Peking när han vinklade en styrning tätt utanför den högra stolpen.



Med dryga tio minuter spelade skapade hemmalaget ett rejält tryck mot Häckens bur när man, genom en hög press, fick till en hel rad avslut mot mål. Inget av dessa var dock nära att hota Berisha.



Tio minuter senare fick Amor Layouni ett fint skottläge strax utanför straffområdet efter att Julius Lindberg slagit en fin passning. Skottet med vänsterfoten gick på mål, men rakt på David Andersson.



Med 25 minuter spelade slog Amor Layouni in en alldeles utsökt yttersida till Srđan Hrstić som enkelt kunde stöta in 1-0 för Häcken.



Därefter tvingades Pekings Arnor Traustason till byte efter att han mottagit en smäll mot högerknät i en närkamp. Han ersattes av Ismet Lushaku.



De efterföljande tio minuterna var tämligen böljande, även om IFK Norrköping var närmast att komma till ett farligt avslut. Detta samtidigt som Häcken gjorde sitt via ett vasst omställningsspel.



Med ett fåtal minuter kvar av den första halvleken var Häcken nära att utöka sin ledning via ett skott från nära håll, som gick precis över mål från Hrstić.



I den andra halvleken dröjde det inte mer än två minuter innan Amor Layouni drog till med ett riktigt vasst avslut från håll som så när höll på att ställa David Andersson i Peking-målet. Istället gick bollen någon centimeter över ribban och ut.



Med nära tio minuter spelade av den andra halvleken var David Moberg Karlsson nära att kvittera för sitt Peking, efter att ha mottagit en fin passning i straffområdet. Däremot blev avslutet långt ifrån rent och bollen gled utanför mål.



Efter en timme var Norrköping, ännu en gång, nära att kvittera. Denna gång via ett längre anfall som slutade med att Sigurgeirsson tvingade Berisha till en fin parad.



I den 69:e minuten nickade Max Watson in 1-1 för IFK Norrköping, men målet skulle komma att dömas bort för offside när passningen mot mittbacken slogs.

Med bara tio minuter kvar av ordinarie tid kom Häcken på en kontring. Bollen landade hos Julius Lindberg strax utanför offensivt straffområde, och yttern slog till med en riktig pangträff in till 2–0 till gästerna, via IFK Norrköping-försvarare.

Julius Lindberg via försvarare! BK Häcken utökar till 2-0 🐝



📲 Se Allsvenskan på Max pic.twitter.com/tUar0Omu4s — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 4, 2025

Det blev också slutresultatet och Häcken tog med sig alla tre poäng hem till Göteborg. Resultatet betydde att Häcken klättrade upp på sjundeplats i tabellen, med ”Peking” halkade ned på en niondeplats.

Startelvor:



IFK Norrköping: Andersson; Ceesay, Oppong, Watson, Neffati – Fransson, Traustason, Jørgensen – Sigurgeirsson, Nyman, Moberg Karlsson.



BK Häcken: Berisha; Öhman, Andersen, Lode, Lundkvist – Gustafson, Leach Holm – Layouni, Rygaard, Lindberg – Hristic.