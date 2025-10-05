Häcken tog stabil seger borta mot BP

Brommapojkarna mot BK Häcken.

En match som gästerna från Hisingen gick segrande ur.

Matchen slutade 3-1.

Foto: Bildbyrån

IF Brommapojkarna tog emot BK Häcken på Grimsta denna söndag.



***

BK Häcken tog tre viktiga poäng borta mot Brommapojkarna och vann med 3–1 efter mål av Mikkel Rygaard, Adrian Svanbäck och Simon Gustafson.

BP tog ledningen tidigt genom Daleho Irandust, men Rygaard kvitterade på frispark innan Svanbäck och Gustafson avgjorde i andra halvlek.

Segern innebär att Häcken närmar sig säker mark i tabellen, men laget fick ett orosmoment när Svanbäck tvingades kliva av med skada.

STARTELVOR:

IF Brommapojkarna: Blazevic – Zandén – Hovland – Björklund – Ssewankambo – Ackermann – Arrhov – Barslund – Alladoh – Timossi Andersson – Irandust.

BK Häcken: Berisha – Lundkvist – Samuelsson – Helander – Lindberg – Gustafson – Andersen – Rygaard – Brusberg – Svanbäck – Al-Saed