JUST NU: Häcken vann toppmatchen efter målkalas

Fem – varav två från Gustav Lindgren.

Så många mål blev det i den första halvleken mellan BK Häcken och Malmö FF.

Den andra slutade mållös, vilket innebär att göteborgslaget tig samtliga tre poäng.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken hade kryssat tre raka matcher i allsvenskan. Under söndagen tar Hisingenlaget emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena – där gästerna kommer från en förlust hemma mot de regerande mästarna Mjällby AIF.

I Göteborg dröjde det inte lång tid innan matchens första mål skulle falla. Närmare bestämt fyra minuter.

Då stod ”Getingarna” för en mycket fin kontring som slutade med att Adrian Svanbäck serverade Gustav Lindgren ett fint läge. Det tog anfallaren hand om och rullade in 1-0 bredvid Johan Dahlin. Målet var den förre Peterborough-spelarens fjärde i allsvenskan denna säsong.

Därefter skulle hemmalaget utöka sin ledning, via ett självmål. Inlägget från Amor Layouni var riktat mot Lindgren men tog på Jens Strygers axel och in i eget mål. Fyra minuter senare svarade dock MFF med ett mål i rätt bur. Det stod Gabriel Busanello för som, efter en hörnvariant, fick in sitt avslut via styrning.

Efter målkalaset – Lindgren brände flera jättelägen

Målen i den första halvleken hade dock bara börjat. Drygt tio minuter efter MFF:s kvittering skulle Gustav Lindgren stöta in 3-1 från nära håll innan Erik Botheim reducerade med fem minuter kvar av den första akten, med ett nickmål.

Den andra halvleken bjöd visserligen inte på några mål, men en hel handfull stora chanser. Gustav Lindgren brände först två stora lägen innan han gjorde sitt tredje för kvällen, som kom att dömas bort för offside. Malmö var i sin tur nära att kvittera ett par gånger men Häcken-försvaret och Andreas Linde stod emot.

Således slutade matchen på Hisingen med Häcken-seger, efter hela fem fullträffar i den första akten. Häcken är fortsatt obesegrade och står på 13 poäng. Malmö FF står i sin tur på 10 poäng och förlorade för andra gången i följd.