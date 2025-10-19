Hammarby derbyslog AIK – Mjällbys guld får vänta

Hammarby besegrade AIK med uddamålet i Stockholmsderbyt.

Det innebär att Mjällby AIF inte blir mästare i kavaj idag.

Istället får de vänta till morgondagen, då de möter IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Söndagens Stockholmderby mellan Hammarby och AIK blev ett spännande sådant.

I den första halvleken stod Hammarby för det mesta av spelet och bollinnehavet – och skulle även spräcka nollan strax före paus.

Matchuret visade 40 när Montader Madjed slog in ett chipp-inlägg i boxen som Nahir Besara fick en fot på och lyckades styra in bakom Kristoffer Nordfeldt.

I den andra akten skulle Madjed, som var planens bästa spelare, slå till på egen hand. Detta efter en timmes spel, då han läckert dunkade in 2-0 via Nordfeldt och i mål.

AIK skulle dock forcera fram en reducering, via en frispark från Aron Csongvai, i den 79:e minuten.

Därefter var inbytte John Guidetti nära att kvittera för AIK då han ställdes i ett friläge mot Warner Hahn, men anfallaren kom aldrig till något avslut.

Segern för Hammarby innebär att Mjällby, som var på väg till Göteborg, inte blir mästare i kavaj. Istället får de sikta in sig på att vinna morgondagens match mot IFK Göteborg för att bli allsvenska mästare.

AIK tappar i sin tur mer mark i tabelltoppen och är just nu femma.