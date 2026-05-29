Uppgifter: Juventus intresserat av Camavinga-lån

Eduardo Camavingas framtid i Real Madrid fortsätter att omges av frågetecken.

Enligt italienska uppgifter undersöker Juventus möjligheten att låna den franske mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Eduardo Camavinga kan vara på väg mot en tillfällig flytt från Real Madrid. Enligt La Gazzetta dello Sport visar Juventus intresse för att låna den 23-årige mittfältaren inför nästa säsong.

Camavinga uppges inte vilja lämna den spanska storklubben permanent, men ska samtidigt vara öppen för ett låneupplägg, speciellt om det innebär mer speltid.

Den gångna säsongen noterades fransmannen för ett mål på 29 ligamatcher, men endast 16 av dessa kom från start.

Juventus ska vara särskilt intresserat av ett lån, även om en affär i nuläget beskrivs som svår att genomföra. Enligt uppgifterna behöver den italienska klubben först sälja Teun Koopmeiners innan en konkret satsning kan bli aktuell.

Camavinga har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2029.