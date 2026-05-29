Ödegaards hyllning till Gyökeres inför CL-finalen: ”Han har varit briljant”

Viktor Gyökeres kan avsluta sin första säsong i Arsenal med en historisk dubbel.

Inför Champions League-finalen mot PSG hyllas den svenske anfallaren av lagkaptenen Martin Ödegaard.

Arsenal står inför sin största match på två decennier. På lördagen väntar Champions League-final mot Paris Saint-Germain på Puskás Arena i Budapest. Det är klubbens första final i turneringen på 20 år.

För Viktor Gyökeres kan det dessutom bli kulmen på en succésäsong i London. Svensken har imponerat under sitt första år i klubben och har chans att vinna en dubbel med Arsenal.

Samtidigt återstår frågan om Gyökeres får starta finalen. Arsenal-tränaren Mikel Arteta har flera offensiva alternativ och mycket talar för att valet står mellan svensken och Kai Havertz.

Oavsett om han startar eller inte råder det inga tvivel om hur uppskattad i laget. Lagkaptenen Martin Ödegaard öser beröm över sin lagkamrat.

– Han har varit briljant. Fenomenal. Gjort en massa mål. Viktiga mål. Och det är inte bara målen utan sättet han spelar och tar upp uppmärksamhet. Det jobb han lägger ned för att vi ska få utrymme, säger Ödegaard under presskonferensen, något som Sportbladet rapporterat om.

Norrmannen lyfter också fram Gyökeres arbetsinsats och betydelse i spelet.

– Han ger allt i varje match. Jobbar så hårt och är så bestämd när han ska ta sig in framför mål och göra skillnad i matcher. Det är en speciell spelare och otroligt bra att vi får ha honom.