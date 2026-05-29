Sana hyllar Christofferssons drömmål: ”Kändes lite som Ibra”

Noah Christoffersson gjorde sina två första allsvenska mål mot Elfsborg.

Kvitteringen fick Tobias Sana att tänka på Zlatan Ibrahimovic.

Noah Christoffersson blev stor matchhjälte för Örgryte när han såg till att laget fick med sig 2–2 mot Elfsborg. Efter en mållös inledning på den allsvenska säsongen lossnade det rejält för anfallaren, som gjorde sina två första mål i serien.

Det andra målet stack ut extra.

Med drygt tio minuter kvar dundrade Christoffersson in kvitteringen i nättaket – ett avslut som lagkamraten Tobias Sana jämförde med Zlatan Ibrahimovics klassiska mål mot Ungern 2005.

– Jag ska inte överdriva, men det kändes lite som det där ”Ibra”-målet mot Ungern. Att han sätter den i taket där… otroligt, säger Sana till Expressen.

Christoffersson tog emot jämförelsen med ett leende.

– Det är kul att han säger så. Det kanske finns lite likheter. Han hade sämre vinkel, men satte den lite högre upp i nättaket, säger anfallaren.

Målen betydde mycket för 27-åringen, som gått mållös under säsongsinledningen.

– Det behövdes, säger Christoffersson efter islossningen.