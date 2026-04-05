Här är AIK och Halmstads premiärelvor

SOLNA. I dag ställs AIK mot Halmstads BK i den allsvenska premiäromgången.

Detta inför välfyllda läktare på Strawberry arena i Solna.

Matchen har avspark klockan 13.00.

För AIK och Halmstads BK inleds säsongen 2026 precis som den föregående slutade. Detta då lagen ställdes mot varandra i den sista omgången på Nationalarenan i fjol.

Den gången vann HBK med 2-0 och sedan dess har AIK bytt ut så gott som hela sin sportliga ledning för att i dag hoppas på revansch mot hallänningarna.

Sedan tidigare stod det klart att ”Gnaget” får klara sig utan fem spelare som dras med skador. Nu har dagens startelvor offentliggjorts, där det står klart att Taha Ayari får chansen som anfallare i hemmalaget, i stället för Erik Flataker och Kevin Filling.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt; Wilson, Csongvai, Cissé, Pavey – Mujanic, Besirovic, Hove – Yohanna, Ayari, Celina

Halmstads BK: Rönning; Boman, Wallentin, Tougjas, Kaib – Allansson – Kapsimalis, Carneil, Ascone, Illary – Persson.