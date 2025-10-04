HBK-talangen gör allsvensk debut mot Öster

Halmstads BK ställs mot Östers IF i en ångestmatch.

Öster måste ta poäng för att kunna hålla sig kvar i allsvenskan.

Så ster startelvorna ut.

Under lördagen tar Östers IF emot Halmstads BK på Spiris Arena i Växjö. Öster ligger på 22 poäng och kvalplats och behöver ta poäng för att kunna hoppas på ett allsvenskt kontrakt till nästa säsong. HBK ligger på en tolfte plats med 28 poäng.

När elvorna presneterades stod det klart att hemmalaget ställer upp med Kingsley Gyamfi i stället för den avstängde Ivan Kricak.

HBK väljer att starta med en debutant. Oliver Kapsimalis gör sin första allsvenska match och ersätter Rami Kaib på kanten.

Startelvor:

Öster: Wallinder – Olsson, Gyamfi, Adolfsson, Varmanen – Christensen, Suhonen, Ask – Ljung, Aliev, Uddenäs

Halmstad: Erlandsson – Kurtulus, Schyberg, Gregor – Kapsimalis, Ascone, Allansson, Boman – Arvidsson, Yeboah, Granath