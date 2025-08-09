Mjällby sänkte MFF – i toppmötet

Toppmöte i allsvenskan.

Regerande mästarna Malmö FF tog emot serieledarna Mjällby AIF.

Då vann Blekingeklubben med 3–1.

Malmö FF och Mjällby är med i toppstriden av allsvenskan.

Under lördagen ställs de två klubbarna mot varandra i en riktigt häftig tillställning i Skåne. Redan i den första minuten fick MFF en chans när formstarke Taha Ali drog till med ett volleyskott. Skottet räddades av Noel Törnqvist i Mjällbys mål.

Hemmalaget fortsatte att forcera och Gabriel Busanello kom till en jättechans, när han från nära håll brände ett läge i den sjunde minuten.

Ju längre den första halvleken spelades, ju mer växte Mjällby in i matchen och MFF fick försvara sig.

– Sista halvtimmen tycker jag att vi är det bättre laget…Vi har fått matchen dit vi ville, säger Mjällbys Viktor Gustafson i halvtid till Max.

I den andra halvleken hann det inte spelas mer än fem minuter innan Maif-succén Herman Johansson avlossade ett skott som tog på Pontus Jansson och Robin Olsen i MFF-målet var chanslös.

Det tog inte lång tid innan Blekingeklubben utökade. Denna gång genom Elliot Stroud som hittade in mellan Robin Olsens ben för 2–0.

Efter den snabba kallduschen för MFF gjordes en hel del byten. Bland annat byttes Kenan Busuladzic in i den 65:e minuten och kunde reducera efter fem minuter på planen.

I den 81:e minuten byts Stefano Vecchia in för Malmö FF. Stjärnan gör sin första match på nästan ett och ett halvt år på grund av ryggproblem. Vecchia blev inblandad direkt och var nära att kvittera när han fick en fot på bollen som styrdes precis utanför mål.

I den 94:e minuten kunde Mjällbys Viktor Gustafson stänga matchen med 3–1-målet. Mjällby kliver upp på 46 poäng och behåller sin ledning i allsvenskan.

– Den bästa känslan man kan få i allsvenskan, summerar Viktor Gustafson efter vinsten till Max.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen; Stryger, Jansson, Rösler, Djuric – Sigurdsson, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Ali, Haksabanovic

Mjällby AIF: Törnqvist; Norén, Iqbal, Pettersson – Johansson, Gustafson, Gustavsson, Stroud – Thorell, Bergström, Manneh.