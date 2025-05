Jørgensen ledde Peking till seger mot Sirius

Under måndagskvällen gick den tionde allsvenska omgången i mål.

I Uppsala tog IK Sirius mot IFK Norrköping.

Då ledde Sebastian Jørgensen sitt Peking till seger – genom sina två fullträffar i den första halvleken.

Efter nio allsvenska omgångar befann sig IK Sirius på en 14:e-plats med nio inspelade poäng.



Fyra placeringar ovanför Uppsala-laget, med tio inspelade poäng, befann sig IFK Norrköping.



Under måndagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Studenternas IP.



Då dröjde det inte mer än sju minuter innan bortalaget tog ledningen, via inlånade Sebastian Jørgensen från Malmö FF.



Därefter sköt Leo Walta in 1-1 från distans i den 28:e minuten och hade således utjämnat matchen.



Det tyckte inte Sebastian Jørgensen om, som gjorde 2-1 tre minuter därefter.



Det blev även matchens sista mål och IFK Norrköping tog tre viktiga poäng vilket innebär att de klättrar upp till en sjundeplats.



Detta efter att matchen blivit uppskjuten i den andra halvleken, då en assisterande domare tvingats bäras ut på bår på grund av en stukad fot enligt speakern på Studenternas IP.



Startelvor:



IK Sirius: Diawara; Mamatsashvili, Anker, Sandberg, Voelkerling Persson – Lindberg, Walta – Milleskog, Heier, Persson – Ure.



IFK Norrköping: Andersson; Kalley, Oppong, Sögaard, Neffati – Jørgensen, Traustason, Ceesay – Sigurgerisson, Prica, Moberg Kalrsson.