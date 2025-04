Peking besegrade Värnamo – efter Jørgensens show

Under söndagen tog IFK Värnamo mot IFK Norrköping på Finnvedsvallen.

Detta i den sjätte omgången av allsvenskan.

Då förde Sebastian Jørgensens dubbla fullträffar Peking till seger.



***



Efter att bortalaget från Norrköping inlett med offensiv kraft tog Värnamo över matchbilden och skapade ett par farliga lägen mot David Andersson i Pekikng-buren.



Med sju minuter på klockan höll Alexander Fransson på att rulla in 1-0-målet för sitt Peking, men Johan Rapp räddade bollen på mållinjen.



Med 15 minuter på klockan testade Luke Le Roux skott utifrån, som gick via Andersson och stolpen ut.



Efter Värnamos heta chans bestod de efterföljande tio minuterna av ett mer avvaktande spel där gräsmattan och vinden på Finnvedsvallen gjorde sitt.



Efter en halvtimme skulle matchens första mål komma. Detta efter att IFK Norrköping dragit till med en frisparksvariant där Sebastian Jørgensen fick bollen i straffområdet och vred in 1-0 med sin vänsterfot.



Ett par minuter senare var det dags för dansken att göra sitt andra mål. Detta efter att han tagit emot en boll i straffområdet och, helt ensam, kunnat vända upp och skjuta in 2-0.



Ställningen i halvtid slutade också med en 2-0-ledning till bortalaget.



Två minuter in i den andra halvleken sprang sig inhoppande Kenan Bilalovic fri och rullade in reduceringen för Värnamo.



Med 54 minuter på klockan stod Isak Sigurgeirsson för ett mycket fint förarbete när han spelade fram Christoffer Nyman till 3-1.



I den 75:e minuten tydde mycket på att IFK Norrköping skulle ta med sig alla tre poäng hem från Småland när de bytte ut Alexander Fransson och Tim Prica till förmån för David Moberg Karlsson och Ismet Lushaku.



När klockan hade passerat 90 minuter stod det klart att ytterligare tio minuter av matchen återstod. Detta till stor del på grund av ett tidigare domarbyte på grund av skada.



Något mer mål skulle det dock inte bli på Finnvedsvallen och IFK Norrköping tog sin tredje seger för året.



***



Startelvor:



IFK Värnamo: Keto; Björnström, Grozdanic, Andersson, Rapp – Wenderson, Le Roux, Larsson, Agyei, Alsalkhadi, Johansson.



IFK Norrköping: Andersson, Neffati, Watson, Oppong, Baggesen – Fransson, Traustason Jörgensen – Prica, Nyman, Sigurgeirsson.



När startelvorna presenterades stod det bland annat klart Alexander Fransson gör sin första start allsvenska för IFK Norrköping sedan han vände hem under vintern.