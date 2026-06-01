Grekisk mittback avliden efter motorcykelolycka

Marios Oikonomou var inblandad i en motorcykelolycka.

Nu är han död.

Det var i förra veckan som mittbacken Marios Oikonomou, enligt flera grekiska medier, var inblandad i en motorcykelolycka.

Den ledde i sin tur till att 33-åringen fördes till sjukhus där han behandlades i ett kritiskt tillstånd.

I dag, måndag, meddelar bland annat det grekiska fotbollsförbundet att Oikonomous liv inte gick att rädda. Den före detta grekiska landslagsspelaren blev 33 år gammal.

”En tragisk förlust för grekisk fotboll. Vila i frid”, skriver det grekiska förbundet på X.

Marios Oikonomou gjorde sex landskamper för sitt land och spelade för klubbar som Pas Giannina, Cagliari, Bologna, Spal, Bari, AEK Aten, FC Köpenhamn, Sampdoria och Panetolikos.

”Under sin tid i Köpenhamn förtjänade Marios respekt och beundran från både lagkamrater, tränarstab och fans. Han kommer att bli ihågkommen inte bara för sina bidrag på planen, utan även för den person han var utanför planen”, skriver den danska klubben i ett uttalande.

