Potter motiverar elvan mot Norge: ”Blir en fin möjlighet”

Graham Potter har valt ut de elva spelarna som ska möta Norge i Oslo.

Nu motiverar han sina val.

Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, har det blivit dags för ”Blågults” första träningslandskamp.

Denna spelas på Ullevaal Stadion i Oslo dit Graham Potters lag har rest för att möta Ståle Solbakkens Norge.

Till denna har den svenska förbundskaptenen tagit ut en elva bestående av följande spelare:

Jacob Widell Zetterström, Herman Johansson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Eric Smith, Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gustaf Nilsson och Anthony Elanga.

Noterbart är att både Viktor Gyökeres, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak saknas i startelvan. Mellan stolparna har Potter valt Derby-målvakten ”JWZ”.

– Jag tror att det blir viktigt för honom att få spela 90 minuter mot ett starkt lag som Norge. Han gjorde det väldigt bra under vår samling i november och jag tycker att han tagit ett steg i sin klubbkarriär men jag vill fortsatt se honom i landslagskontexten, säger Potter i ett uttalande på SvFF:s hemsida.

”Ett bra tillfälle att få en djupare förståelse”

Om Eric Smith, som alltså gör debut för ”Blågult”, säger Potter:

– Det blir fin möjlighet att se Eric spela med landslaget. Han har haft stor otur med skador tidigare men han gjorde ett starkt intryck under samlingen i mars och får nu chansen.

Att valet föll på Gustaf Nilsson som anfallare med Anthony Elanga grundar sig i flera saker.

– Gustaf imponerade verkligen också under samlingen i mars. Han spelade inga minuter då men visade framfötterna på träningarna och i sitt sätt att agera runt laget. Vi vet vilka kvaliteter han har och med de lägen vi har kring Viktor Gyökeres och Alexander Isak så är det ett bra tillfälle att få en djupare förståelse för Gustafs spel.

Matchen mellan Norge och Sverige har avspark klockan 19.00.



