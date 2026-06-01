Officiellt: Victor Svensson förlänger med Sirius

IK Sirius går som tåget i allsvenskan.

Nu har man också förlängt Victor Svenssons avtal – fram till sommaren 2031.

– Jag känner att vi har något speciellt i gruppen och jag vill försätta min resa här, säger 19-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Victor Svensson, 19, har spelat 38 matcher med IK Sirius i vilka han har gjort tre mål och fyra assist.

Fler kommer det att bli.

I dag, måndag, meddelar nämligen den allsvenska serieledaren att man har förlängt Svenssons kontrakt fram till sommaren 2031.

Det är den talangfulla ”Vesslan” glad för.

– Det känns såklart väldigt bra att förlänga mitt avtal med Sirius. Jag känner att vi har något speciellt i gruppen och jag vill försätta min resa här, säger Svensson i ett uttalande och fortsätter:

– Nästa steg i min utveckling är att fortsätta göra det jag gör bra och komma till Studan varje dag och försöka utvecklas ännu mer.

Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag, om förlängningen:

– ”Vesslan” fortsätter övertyga och ta kliv i sin utveckling på ett imponerande sätt. Med sin karaktär så bidrar han i allra högsta grad till gruppen, såväl på planen som utanför planen och därför känns det jättebra att vi nu är överens om ett nytt 5-årsavtal.