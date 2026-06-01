LIVE: VM-uppladdning mellan Norge och Sverige

I dag spelar Sverige sin första träningsmatch inför VM.

Detta då man gästar Norge på Ullevaal Stadion i Oslo.

Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, har det blivit dags för ”Blågults” första träningslandskamp.

Denna spelas på Ullevaal Stadion i Oslo dit Graham Potters lag har rest för att möta Ståle Solbakkens Norge.

Inför matchen stod det klart att den svenska Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres inte kommer att komma till spel efter lördagens förlust mot Paris Saint-Germain i finalen av Champions League. Detsamma gäller ”The Gunners” norska lagkapten Martin Ødegaard och Erling Haaland och den svenska kaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

Matchen har avspark klockan 19.00