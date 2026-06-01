Klart: Barcelona-ikonen tar över Gulf United

Andrés Iniesta har tagit sig an sitt första jobb som tränare.

Detta då han har skrivit på för Gulf United.

Sedan hösten 2024 har Andrés Iniesta, 42, inte arbetat som professionell fotbollsspelare.

Med mängder av år i FC Barcelona lade mittfältaren skorna på hyllan efter fem år i japanska Vissel Kobe och ett år i Emirates Club från den Förenade Arabemiraten.

Nu står det klart att hans karriär fortsätter i arabemiraten, då han har tagit över rollen som huvudtränare i klubben Gulf United – som spelar i andraligan.

”Jag är väldigt glad över att påbörja ett nytt kapitel i mitt liv. Det är ett viktigt steg för att fortsätta utvecklas som tränare och för att använda mina erfarenheten i praktiken i en professionell klubb som tror på unga talanger. Tack Gulf United för den här möjligheten”, skriver spanjoren på Instagram.

I Gulf United finns, sedan våren 2026, svenske Robin Quaison.

Under sina år som spelare noterades Andrés Iniesta bland annat för 674 matcher med FC Barcelona där han vann både La Liga och Champions League vid flera tillfällen.

