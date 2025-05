Anton Tinnerholm har valt att lägga skorna på hyllan.

Under dagens pressträff öppnar han upp om beslutet och vad som väntar härnäst.

– Just nu känner jag att jag vill bort från fotbollen, säger han under dagens pressträff.

En lång och framgångsrik fotbollskarriär har idag nått sitt slut.

Anton Tinnerholm och Malmö FF meddelade vid klockan 10 att ytterbacken väljer att lägga skorna på hyllan.

Tinnerholm som brottats med skadeproblem de senaste åren öppnar upp om varför han nu valt att lägga av.

– Vi hade en noga avvägning med läkare där vi gick igenom bilder och vad man kunde gör, vilka alternativ som fanns. Vi gick väl igenom vad vi har gjort också, det är en operation, flertalet sprutor, lång, lång rehab och ingenting har fungerat tyvärr. Sen fanns väl inte alternativ som var ”gör vi så här kommer det att fungera” utan mer ”vi kan chansa med att göra si och så, men det finns ingenting som säger att det kommer bli bra” och när jag hållit på i princip två år såhär så kändes det som att jag inte kunde plåga mig själv mer, säger han under dagens pressträff.

För 34-årignen är det tydligt vad som gäller nu, det är att få ha ett liv utan att ha ont.

– Mitt mål nu är att kunna ha en vardag som inte gör ont, jag vill kunna träna lite lätt, leka med mina barn utan att det gör ont, säger han och fortsätter med att berätta om att det just nu ändå känns lite bättre:

– Nu känns det bättre, just nu så är det bättre men vid bakslaget där så var det problem att lyfta foten från gaspedalen till bromsen, sen blev det bättre igen och nu känns det rätt bra. Jag kan leka med barnen, jag kan jogga lite lätt men jag vill kunna ha ett vanligt liv där jag inte påverkas allt för mycket.

Tinnerholm berättar vidare att han inte fokuserat speciellt mycket på sitt avsked från fotbollen, snarare har fokus legat på vardagen och vad han ska göra härnäst.

– Det är inte så mycket fokus på avskedet, utan mer på min vardag och så. Det är klart att det är en form av sorgeprocess, men fokus för mig har varit att hitta någon form av vardag, den första tiden var man ju hemma själv och jag mådde inte bra av det, jag vill träffa människor.

– Men på sidan av har jag studerat och jag kommer att fortsätta med min examen i ekonomi, jag ska plugga 100 procent där nu. Det är väl det jag ser fram emot och kanske också komma in på företag, sätta sig och få något socialt. Jag klarar inte av att vara ensamma utan jag mår bra av andra människor. Jag har haft lite kontakt med företag om att man kan sätta sig där, så man kan få lite tugg också. Så det är väl målet nu, att klara kandidaten inom ekonomin.

Med en examen inom ekonomi finns det mycket man kan jobba med inom fotbollen också, i dagsläget vill dock 34-åringen avlägsna sig från just den.

– Längre fram vet jag inte exakt, men just nu känner jag att jag vill bort från fotbollen. Jag älskar allt det här, men just nu så vill jag ju vara en del av det i sådana fall.

– Jag kommer absolut inte att bli någon tränare eller något åt det hållet, utan i sådana fall är det genom marknad eller på strategisidan. Kanske bli tränare för min dotter, men det är på sin spets.

Under sin karriär vann Tinnerholm bland annat fem SM-guld med Malmö FF och en MLS-titel med New York City FC.