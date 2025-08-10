Prenumerera

Kryss mellan Öster och BP

    Under söndagen ställdes Öster mot Brommapojkarna.
    Drabbningen slutade 1–1.

    Östers IF tog emot Brommapojkarna under söndagen. Matchen slutade i delad pott för båda lagen.

    Hemmalaget fick en smakstart på matchen när de tilldelades en straff i den 10:e minuten. Då kunde Alibek Aliev kliva fram och ge Växjöklubben ledningen.

    Efter ledningsmålet skulle det dröja till den 71:a minuten innan BP svarade upp. Adam Jakobsen hittade nätet och kvitterade till 1–1.

    – Vi får inte upp tillräckligt snabbt bolltempo idag och då är det enkelt att försvara sig, säger en misnöjd Even Hovland efter matchen till HBO Max.

    – Inte nöjd, vi behöver tre poäng. Vi pratade i veckan om att vi måste ta tre poäng men…idag blev det bara en, säger Östers Anssi Suhonen.

    Östers IF ligger på negativ kvalplats i allsvenskan.

    Startelvor:

    Östers IF: Wallinder; Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Ask, Ljung, Suhonen – Sejdiu Aliev, Rodic.

    Brommapojkarna: Cavallius; Björkander, Hovland, Cotton, Ackermann – Jakobsen, Barslund, Lind – Odefalk, Timossi Andersson, Kurochkin.

