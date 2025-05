Mållöst – men långt ifrån händelsefattigt

Malmö FF tog emot AIK på Eleda Stadion ikväll.

Det var en spännande match som innehöll mycket – men inte mål.

Matchen slutade 0-0.



Under torsdagskvällen gästades Malmö FF av AIK. Matchen tillhörde allsvenskans 18:e omgång, som hade flyttats fram för att underlätta för de svenska lagen i Europaspelet i sommar.

Gästande AIK kom senast från ett 0–0-kryss i derbyt mot Hammarby och placerade sig på en tredjeplats i tabellen efter tio omgångar. Malmö FF kom senast från en 3–0-seger mot Halmstads BK och låg på en femteplats i tabellen.

AIK hade inte vunnit borta mot MFF sedan 1996. Det återstod att se om Stockholmslaget kunde bryta den trenden under kvällen.

I hemmalaget blev Ricardo Friedrich bänkad för andra matchen i rad. Ellborg fick chansen mellan stolparna igen. I AIK kom Jere Uronen in istället för Dino Besirovic som var avstängd.



***



Det var avvaktande första minuter i mötet där lagen kände lite på varandra. AIK försökte pressa högt vilket varit en framgångsrik taktik i flertalet matcher under den första delen på säsongen.





Malmö FF kom till matchens första farliga läge. Christiansen fick ut bollen till Taha Ali som skickade in bollen i straffområdet. Den kunde dock plockas av Nordfeldt.



I den 12:e matchminuten var hemmalaget ytterst nära att ta ledningen. Pontus Jansson kom höst på en hörna och nickade bollen mot mål, men där fanns Nordfeldt i mål som stod för en jätteräddning.



MFF fortsatte skapa chanser även efter det. Taha Ali väggspelade med Anders Christiansen som i sin tur hittade Isaac Kiese Thelin i boxen. Anfallaren fick iväg ett avslut som passerade Nordfeldt – men Mads Thychosen hann tillbaka och rensade undan till hörna.



Gästerna hade svårt att skapa lägen och slarvade bort mycket av de bollar de väl fick. Innan halvtid ropade MFF på straff efter att Kiese Thelin fallit till marken efter en duell med Jere Uronen. Domare Mohammed Al-Hakim valde att fria.



I halvtid var ställningen 0-0.



I början av andra halvlek var AIK nära att ta ledningen. Efter en fin bollvinst av Isherwood fick Celina bollen och spelade fram till Saletros, som hade öppet mål – men avslutet gick utanför.



Nästa chans fick hemmalaget. Anders Christiansen drogs ner av Aron Csongvai strax utanför straffområdet och tilldelades frispark. Den tog han hand om själv, bollen gick på mål men kunde räddas av Nordfeldt.



I den 60:e minuten skadade sig Pontus Jansson efter en hård löpduell mot Thomas Isherwood. Han satte sig snabbt ner på planen och höll sig om ena benet. Han signalerade att han behövde bytas ut. Han lämnade planen för att sedan gå direkt till omklädningsrummet.



AIK fick ett farligt kontringsläge när John Guidetti snappade upp bollen på mittplan och serverade Bersant Celina i djupled. Celina såg ut att få ett bra läge, men Malmöförsvaret var snabbt tillbaka och avvärjde innan det hann bli riktigt farligt.

I den 80:e minuten skapade hemmalaget en ny möjlighet. Sead Haksabanovic tog sig förbi sin försvarare på vänsterkanten och slog ett lågt inlägg in i straffområdet. Hugo Bolin kastade sig fram men lyckades precis inte nå bollen.



AIK skapade press på övertiden och kom till chanser och hörnor men det kom inget mål. Det var en situation där AIK ropade på straff efter att bollen i deras tycket tagit på Rosengrens arm men domaren vidtog inga åtgärder.



Det var det sista som hände i matchen som därmed slutade 0-0.



Startelvor:



Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Berg Johnsen, Rosengren – Bolin, Christiansen, Ali – Kiese Thelin



AIK: Nordfeldt – Isherwood, Papagiannopoulus, Benkovic – Thychosen, Saletros, Csongvai, Uronen – Andersson, Celina – Guidetti.