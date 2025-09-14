Målvaktsbyte i Djurgården – så startar lagen

Djurgården tar emot Hammarby.

Så startar rivalerna i Stockholmderbyt.

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ mötet LIVE på FotbollDirekt!

Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby i allsvenskans 23:e omgång. Hemmalaget placerar sig på en åttondeplats i tabellen inför derbyt medan ”Bajen” ligger på andraplats, nio (!) poäng bakom serieledande Mjällby AIF (som har en match mer spelad).

Dif-tränaren Jani Honkavaara gör tre förändringar i startelvan jämfört med senast. Theo Bergvall och Jacob Une startar framför Miro Tenho och Oskar Fallenius. Även Jacob Rinne får chansen i målet medan Filip Manojlovic startar på bänken.

Även Hammarbys Kim Hellberg förändrar i elvan jämfört med den senaste matchen. Hampus Skoglund är tillbaka i elvan och ersätter Ibrahima Fofana, samtidigt som Tesfaldet Tekie ersätter Sebastian Tounekti, som har lämnat Stockholmsklubben för Celtic.

Matchen startar klockan 14:00.

Startelvor:

Djurgårdens IF:

Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.

Hammarby IF:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.