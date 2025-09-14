Ståhl poängräddare för Djurgården i derbyt

STOCKHOLM. Derbyt mellan Djurgården och Hammarby blev ett målkalas.

Adam Ståhl kvitterade matchen – på övertid.

Efter bara en knapp kvarts spel under söndagen slog Jacob Rinne en boll rakt upp i banan till en mötande Rasmus Schüller. Den finska mittbacken missade mottagningen helt och bollen landade hos Hammarbys Markus Karlsson som tryckte in ledningsmålet i derbyt.

Minuter senare slog Nahir Besara en kanonfrispark från nästan 30 meter rakt in i målet och sköt Hammarby upp i en tvåmålsledning efter bara 16 minuters spel.

Kaos-starten fortsatte på inslagen väg och efter dryga 20 minuter av Stockholmsderbyt gav Tesfaldet Tekie bort bollen i ett farligt läge. Nyförvärvet Jeppe Okkels snappade upp bollen och sköt, via en ”Bajen”-försvarare, in reduceringsmålet från långt avstånd och gjorde därmed sitt första mål i Djurgården.

Dif skulle ha ännu mer att hämta från derbyt skulle det visa sig, och i början av den andra halvleken uppstod en rörig situation framför Hammarby-målet. Till slut landade bollen bakom en chanslös Warner Hahn och derbyt var därmed kvitterat.

Drygt tio minuter senare spelade Paulos Abraham fram till den inbytte Montader Madjed. Yttern hade bara varit på planen i tre minuter innan han dunkade in ledningsmålet bakom Rinne i Dif-kassen.

I matchens absoluta slutskede tilldömdes Djurgården en hörna. Bollen studsade oberäkneligt innan Adam Ståhl tryckte in kvitteringsmålet till Dif på övertid. Vild glädje utbröt på 3Arena när lokalrivalerna fick dela på poängen efter Ståhls avgörande mål.

Resultatet innebar att Hammarby har tio (!) poäng upp till Mjällby AIF på förstaplatsen i allsvenskan. Djurgården är kvar på åttondeplats i tabellen.

Startelvor:

Djurgårdens IF:

Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.

Hammarby IF:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.