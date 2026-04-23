JUST NU: Hove räddar AIK innan paus

AIK gästar Degerfors i allsvenskan.

Det står 1–1.

Degerfors föll senast med uddamålet hemma mot IF Elfsborg. Under torsdagen var AIK på besök.

Den förre AIK-spelaren och numera Degerfors-tränaren Henok Goitom valde att göra flera förändringar från matchen mot Elfsborg. Nasiru Moro ersatte Juhani Pikkarainen samtidigt som Dijan Vukojevic petades och i stället startade Gideon Yiriyon.

Gästerna fick en mardrömsstart i Värmland. Degerfors tog ledningen efter en kvart då Stanley Wilson gjort självmål.

AIK lyckades svara med en kvittering av Johan Hove strax innan halvtid.

Matchen pågår.