JUST NU: Hove räddar AIK innan paus
AIK gästar Degerfors i allsvenskan.
Det står 1–1.
Degerfors föll senast med uddamålet hemma mot IF Elfsborg. Under torsdagen var AIK på besök.
Den förre AIK-spelaren och numera Degerfors-tränaren Henok Goitom valde att göra flera förändringar från matchen mot Elfsborg. Nasiru Moro ersatte Juhani Pikkarainen samtidigt som Dijan Vukojevic petades och i stället startade Gideon Yiriyon.
Gästerna fick en mardrömsstart i Värmland. Degerfors tog ledningen efter en kvart då Stanley Wilson gjort självmål.
AIK lyckades svara med en kvittering av Johan Hove strax innan halvtid.
Matchen pågår.
