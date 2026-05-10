Mardrömsstart för Baxter – föll borta mot Kalmar

Stuart Baxter har gjort sin första match som tränare för Halmstads BK.

Den gick inte som varken han eller HBK hade tänkt.

Detta då Kalmar FF vann med 2-0.

Kalmar FF åkte på en tung förlust senast mot Sirius borta efter att ha tappat en 2–0-ledning. Under söndagen tog de emot den allsvenska tabelljumbon Halmstads BK på Guldfågeln Arena.

Där gjorde Stuart Baxter sin första match som tränare för HBK efter att ha ersatt sparkade Johan Lindholm.

Efter en första mållös halvlek dröjde det endast åtta minuter innan hemmalaget spräckte målnollan i den andra akten.

Fullträffen stod Arsenal-lånet Charles Sagoe Jr för då han placerade in Charlie Rosenqvists inlägg via Tim Rönning. Därefter dröjde det endast sju minuter innan Marius Söderbäck serverade Anthony Olusanya till 2-0.

Det visade sig bli matchens sista mål och innebär att KFF nu står på sju inspelade poäng efter sju matcher – och HBK två.

