Djurgården tappade poäng – efter sen kvittering

Degerfors tog emot Djurgården på Stora Valla.

Matchen startade 15:00.

Foto: Bildbyrån

Degerfors sparkade igång matchen och det blev händelserikt direkt efter att Degerfors fått inkast vid ett bra läge och sedan kunde Djurgården anfalla mot mål. Man kunde även se att blåsten påverkade när Igonen skulle skjuta ut bollen och luften tar tag i den. Det var även en fysisk start av matchen med flera dueller.

Första kvarten blev det mycket fram och tillbaka och båda lagen hade bra chanser och bollinnehav. Med halvtimman spelad fick Djurgården frispark från ett bra läge och som Priske går fram och skjuter. Det är en fin frispark men i målet finns Igonen som gör en bra räddning. Hien fick guld kort i slutet av första halvlek efter att ha kommit in i en duell väldigt sent mot Tokmac.

– Vi ska inte deppa, vi kommer få mål denna matchen, säger experten Alexander Axén till Max i halvtid.

– Det är en jävligt dålig fotbollsmatch från båda lagen, säger Djurgårdens Daniel Stensson i Max.

Även Degerfors ger en kommentar i halvtid.

– Jag tyker vi blandar och ger och i vissa situationer är vi bra och andra inte. Vi vet att dem kommer ha bollen så när det kommer en kontring måste spela fram snabbt, säger Marcus Rafferty.

Andra halvlek valed bortasupportrarna att använda sig av fyrverkerier och en blå rök spred sig över Stora Valla. Det gick relativt fort för röken att försvinna så andra halvlek kunde starta. Bara sekunder efter att Djurgården sparkat igång halvleken så får Adam Ståhl gult kort.

Haarala får en jättechans att sätta dit ledningsmålet efter snyggt spel inne i straffområdet men Bergvall gör en jättebra block som blir superviktigt för Djurgården.

Djurgården gör ett tidigt byte i den 53:e minuten när Daniel Stenssson får ut men Oscar Fallenius haltar ut. In kommer Rasmus Schüller och Jeppe Okkels.

Inbytte Jeppe Okkels hann vara på plan i tre minuter innan han gav Djurgården ledningen i den 57:e minuten. Med två minuter kvar av ordinarie matchtid gjorde Vukojevic 1–1 till Degerfors.

Matchen slutade 1–1.

Degerfors: Igonen – Ndinga, Hien, Pikkarainen, Sundgren – Netabay, Karlsson, Vukojevic – Haarala, Rafferty, Taranis

Djurgården: Manojlovic – Ståhl, Une, Danielson, Bergvall – Anderson, Stensson, Siltanen – Fallenius, Priske, Tokmac