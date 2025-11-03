Degerfors tog blytung poäng mot Bajen

Degerfors tog emot Hammarby på Stora Valla.

Matchen slutade 1–1.

Foto: Bildbyrån

Degerfors slåss om att säkra ett allsvenskt kontrakt till nästa säsong. ”Bruket” tog under måndagen emot Hammarby som redan har säkrat en andraplats och Europaspel.

Bara dryga minuten efter avspark på Stora Valla avbröts matchen på grund av rökspridning, efter att pyroteknik avfyrat, på arenan. Kort senare återupptogs matchen igen.

Efter dryga halvtimmen var det Bajen som kom till flest lägen. I den 35:e minuten fick dock Dijan Vukojevic en chans och avlossade ett distinkt skott som Hammarbys målvakt Warner Hahn tog hand om.

Den första halvleken var relativt chansfattig och när domaren blåste av för pausvila var det mållöst i matchen.

– Vi blir nedtryckta ganska mycket, vilket vi förväntade oss. Men vi kommer till kontringslägen ändå, vi måste bara vara mer kliniska i avslutningslägena, säger Degerfors-spelaren Marcus Rafferty till HBO Max i paus.

I den andra halvleken dröjde det till den 57:e minuten innan det första målet gjordes. Hammarbys Montader Madjed hittade in till Adrian Lahdo som sköt bollen på Degerfors-keepern Matvei Igonen. En boll som såg ut att räddas styrdes i stället in i mål. Fullträffen var Lahdos första i allsvenskan.

I den 81:a minuten kvitterade hemmalaget genom Elias Barsoum. Matchen slutade 1–1 och Degerfors tar en blytung poäng i kampen om att säkra det allsvenska kontraktet. De kliver upp på en kvalplats inför den sista omgången.

Startelvor:

Degerfors IF: Igonen – Sundgren, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Gravius, Karlsson, Rafferty – Haarala, Taranis, Vukojevic

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Fofana – Tekie, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Lahdo