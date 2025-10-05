Hammarby vinner – Mjällbys guldfirande får vänta

Hammarby tog tre viktiga poäng borta mot IFK Göteborg.

Matchen slutade 2-1 till ”bajen”.

Därmed får Mjällbys gulfirande vänta.

IFK Göteborg mot Hammarby denna söndag.

Förutsättningarna inför var glasklara, Hammarby var piskade att vinna, annars är guldet Mjällbys redan nu.

Det såg även ut att börja bra för Blåvitt och Mjällby, direkt i matchinledningen fick nämligen Clemmensen en bra chans framspelad av Alioum, men danskens avslut gick över.

Drömstart skulle det bli, men varken för Maif eller för IFK Göteborg. Bortalaget Paulos Abraham satte nämligen dit 1–0 redan i den tredje minuten.

Hammarby var sedan nära att utöka sin ledning efter 30 minuter, detta då Besara testade från distans, men hans avslut smet precis utanför.

Kort efter det såg Alioum ut att få en bra chans, men Winther stod för en viktig brytning.

Båda lagen fortsatte att skapa chanser under slutet av den första halvleken, men när Mohammed Al-Hakim blåste för pausvila var det alltjämt bara Paulos Abraham som gjort mål.



Tidigt i andra halvlek fick Abraham ett bra läge, men Bishesari stod för en fin räddning.



Kort därefter var det nära åt andra hållet istället när Tobias Heintz fick ett jätteläge, men Tesfaldet Tekie hann emellan efter en stark insats.



Det svängde mycket inledningsvis i den andra halvleken. I den 54:e minuten avlossade Abraham ännu ett skott som Bishesari med nöd och näppe räddade. Returen hamnade hos Besara med öppet mål, men Erlingmark kastade sig fram och rensade i sista stund.



Hammarby skulle efter flertalet målchanser också utöka sin ledning. Obilor Okeke avancerade längs vänsterkanten och slog ett inlägg som Paulos Abraham styrde in till 2–0 i öppet mål.



Med tio minuter kvar reducerade Blåvitt på hörna. Erlingmark nickade ner bollen till Fenger som styrde in bollen i mål.

Strax därefter var det ytterst nära att de kvitterade men Hahn hann reagera snabbt.



Blåvitt tryckte på men lyckades inte nå en kvittering. Hammarby vann och därmed får Mjällby vänta på guldfirandet då det krävdes att Hammarby tappade poäng för att man skulle bli mästare i kavaj.

IFK Göteborg: Bishesari – Santos – Svensson – Erlingmark – Eriksson – Kruse – Thordarson – Heintz – Alioum – Fenger – Clemmensen.

Hammarby IF: Hahn – Fofana – Eriksson – Vagic – Winther – Tekie – Karlsson – Besara – Lahdo – Abraham – Okeke.