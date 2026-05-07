Beskedet: MFF-kaptenen borta hela vårsäsongen

Malmö FF meddelar ett tråkigt besked.

Detta angående kapten Anders Christiansen – som missar resten av vårsäsongen.

Det meddelar MFF på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Han spelade 72 minuter i den allsvenska premiären mot Örgryte IS – och missade de tre efterföljande matcherna.

I bortamötet med AIK var han åter tillbaka i truppen och blev inbytt med en kvart kvar att spela. I helgens match mot Mjällby AIF hemma på Eleda stadion tvingades Anders Christiansen stå till sidan för fjärde gången denna säsong.

Nu meddelar de Himmelsblå att den 35-årige lagkaptenen har dragit på sig en skada i ena underbenet och kommer att missa resterande del av vårsäsongen.

Matcherna det handlar om är mot Häcken, Hammarby, Västerås SK och Halmstads BK.

I sin skadeuppdatering meddelar även Skåneklubben att Taha Ali, som såg ut att göra illa sin ljumske mot Mjällby, har ”haft en bra inledande fas av sin rehabilitering efter den lindriga lårskada han ådrog sig”.

Under sina år i Malmö FF har Anders Christiansen kommit upp i exakt 300 matcher.

