JUST NU: Elfsborg med blixtkvittering

IF Elfsborg tar emot Malmö FF i allsvenskan.

Det står 2–2.

IF Elfsborg och Malmö FF jagar båda Europaplats och idag ställs de mot varandra. Boråsklubben tar emot de regerande svenska mästarna på Borås Arena.

Inför matchen bekräftade MFF att Otto Rosengren saknas på grund av sjukdom.

Det blev en drömstart för gästande MFF som i den sjunde minuten fick straff efter att en boll tagit på Elfsborgsbacken Ibrahim Buharis hand. Då klev Daniel Gudjohnsen fram och kyligt satte bollen i krysset.

Efter dryga halvtimmen var Daniel Gudjohnsen framme igen. Denna gång med ett distansskott som hittade in bakom målvakten Simon Eriksson.

– Vi gör en bra halvlek, vi kontrollerar matchen. Vi leder med 2–0 så det är bra, säger målskytten till HBO Max i paus.

Inför den andra halvleken spred det sig rök på Borås Arena vilket gjorde att avsparkstiden sköts upp.

När den andra halvleken hade kickat i gång dröjde det till den 71:a minuten till nästa mål. Denna gång var det Elfsborg som reducerade genom Besfort Zeneli. Sedan dröjde det bara sex minuter innan det var kvitterat. Rasmus Wikström nådde högst med huvudet på en hörna och nickade in 2–2.

Matchen pågår

Startelvor:

IF Elfsborg:

Eriksson – Wikström, Holmén, Ibrahim, Hult – A. Zeneli, B. Zeneli, Wenderson, Hedlund – Östman, Magnusson.

Malmö FF:

Olsen – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Sigurdsson, Skogmar, Berg Johnsen, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen.