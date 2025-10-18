MFF upp på Europaplats – efter seger mot Peking

NORRKÖPING. Viktiga poäng stod på spel när IFK Norrköping tog emot Malmö FF under lördagen.

Då såg Emmanuel Ekong och Hugo Bolin till att bärga tre poäng för bortalaget.

De innebär att MFF nu är uppe på Europaplats i allsvenskan.

Med 26 omgångar spelade befann sig IFK Norrköping på en tolfteplats i tabellen, med fyra poäng ner till kvalplats. Malmö FF hade i sin tur spelat in 42 poäng – och var tre poäng från tredjeplatsen som innebär Europa-kval nästa år.

Förutsättningarna var därför glasklara inför lördagens möte mellan lagen på Platinum Cars Arena.

Väl på plats handlade mycket av matchinledningen om Christoffer “Totte” Nyman som hyllades som IFK Norrköpings meste allsvenska spelare genom alla tider. Detta med pris inför matchen samt ett tifo i den femte matchminuten.

Den första halvleken var långt ifrån en chansrik och böljande sådan. De flesta halvchanser hade dock “Peking” skapat, innan bortalaget skulle blixtra till.

Matchminuten var den 34:e när Hugo Bolin slog en perfekt ljupledsboll till Emmanuel Ekong som enkelt placerade in 1-0 för bortalaget.

Det blev den första halvlekens enda mål.

I den andra halvleken tryckte hemmalaget på för ett kvitteringsmål och var nära vid ett par tillfällen. Än närmre var dock Malmö FF som, via inhoppande Taha Ali, tvingade David Andersson till en jätteparad med omkring tio minuter kvar att spela.

Målet skulle dock komma för de Himmelsblå, och detta med sju minuter kvar att spela. Adrian Skogmar testade ett avslut utifrån och Hugo Bolin styrde läckert in bollen förbi Andersson till 2-0.

Segern för MFF innebär att de just nu är trea i allsvenskan – med IFK Norrköping är fyra poäng från kvalplats.