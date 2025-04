JUST NU: Mjällby nya serieledare – krossade Degerfors

Mjällby AIF ställdes mot Degerfors under söndagen.

Matchen startade 14.00.

Ställningen är 3-0 till hemmalaget.





Mjällby AIF tog emot Degerfors i den sjätte omgången av allsvenskan.

Båda lagen hade fått en fin start på säsongen och låg inför matchen på tredje respektive femte plats i tabellen.

Hemmalaget stod på elva inspelade poäng medan gästerna hade samlat ihop nio.

Nicklas Røjkjær missade matchen på grund av en bristning i vaden.



Matchen han knappt starta innan hemmalaget tog ledningen. Abdoulie Manneh gav 1-0 i den andra matchminuten.



Det tog inte många minuter innan hemmalaget utökade sin ledning.



Vem som var målskytt? Abdoulie Manneh. Han assisterades av Bork Classonn Bang-Kittilsen.



Mjällby fortsatte att trycka på och efter 32 minuter utökade de ledningen till 3–0. Elliot Stroud slog ett inlägg mot Herman Johansson, som säkert tryckte in bollen i nät.



Strax därefter gjorde Degerfors ett trippelbyte. Elias Pihlström, Ziyad Salifu och Juhani Pikkarainen fick kliva av när Elias Barsoum, Sebastian Ohlsson och Adi Fisic byttes in.



I den andra halvleken dröjde det inte mer än åtta minuter innan Abdoulie Manneh gjorde mål – för tredje gången i matchen. Denna gång sköt han in sin egen retur i straffområdet med vänsterfoten.



Efter Mjällbys fjärde mål i matchen skapade Degerfors ett par farliga lägen, utan att hitta rätt när matchuret visade 85 minuter. Mjällby såg således ut att gå mot tre enkla poäng.



Bortalaget skulle dock få in sitt första mål för matchen med tre minuter kvar att spela. Detta genom Sebastian Ohlsson.



Degerfors reducering till trots vann Mjällby med 4-1 och kan stoltsera med att de är nya serieledare i allsvenskan.



Startelvor:



Mjällby AIF: Thörnqvist – Noren, Kiilerich, Iqbal – Johansson, Gustafson, Gustavsson, Stroud – Bang Kittilsen, Bergström, Manneh



Degerfors: Forsell – Hien, Pikkarainen, Morgado – Ohlsson, Gravius, Netabay, Diaby – Lindell, Salifu, Pihlström