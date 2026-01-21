Mjällby föll på målsnöret när Sundling vann Jerringpriset
SM-guld, allsvenskt poängrekord och priset som årets lag.
Det innebar även att man röstades fram till final i Jerringpriset 2025.
Där föll man dock kort, mot Jonna Sundling.
Efter en sensationell säsong i allsvenskan 2025 vann Mjällby AIF SM-guld och slog ett historiskt poängrekord.
Sedan dess har prestationen från laget från Listerlandet lyfts i media runt om i världen och priserna har haglat in från alla håll och kanter.
Tidigare under onsdagskvällen tilldelades man även priset som ”årets lag” på Idrottsgalan 2026 i Stockholm.
När det väl var dags för att dela ut Jerringpriset, där det svenska folket röstar fram en vinnare, stod Mjällby AIF och längdskidåkaren Jonna Sundling i final.
Där skulle den mycket skickliga Sundling vinna för sin prestation under VM i Trondheim förra året – och laget från Listerlandet alltså komma tvåa.
