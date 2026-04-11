JUST NU: Mjällby i brygga – nära andra raka förlusten

I fjol förlorade Mjällby endast en match.

Nu är de svensk mästarna nära att förlora två på raken.

Örgryte leder med 2–0 efter den första halvleken på Strandvallen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby förlorade klart sin borta mot Hammarby i omgång ett. Inför hemmapremiären mot Örgryte var Blekingelaget ute efter revansch.

Matchen har dock börjat på sämsta tänkbara sätt för Mjällby. Efter 21 minuter tog ÖIS ledningen genom Anton Andreasson. Fem minuter senare utökade nykomlingarna ledningen genom Jerome Tibbling Ugwo efter svagt försvarspel från hemmalaget.

Matchen pågår.