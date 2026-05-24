Uppgifter: Manchester United vill ha rivalens superlöfte

Manchester United spanar på Josh Acheampong, 20.

Chelsea-talangen kan lämna i sommar.

Det rapporterar sajten CaughtOffside.

Det har tidigare rapporterats om att Bayern München visar intresse för Chelseas försvarstalang Josh Acheampong. Den tyska klubben ska inte ha tagit någon direkt kontakt med Chelsea men håller ett öga på honom.

Nu ska även Manchester United ha 20-åringen på sin radar.

Enligt sajten CaughtOffside är United intresserade av att värva Acheampong, som har haft svårt att få kontinuerlig speltid i Chelsea. Sajten hävdar att United kan erbjuda honom mer speltid och därmed öppna för en affär.

Samtidigt värderas talangen högt av Chelsea och sägs inte vara till salu.

Acheampongs avtal med Chelsea sträcker sig till 2029.