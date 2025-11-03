Mjällby körde över Värnamo – Stroud med hattrick

Mjällby ställdes mot IFK Värnamo.

Blekingeklubben vann med 5–0.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen ställdes SM-guldvinnarna Mjällby AIF mot redan nedflyttningsklara IFK Värnamo på Finnvedsvallen.

Matchen som tabellmässigt inte hade någon betydelse inleddes med ett mål av Maif-stjärnan Elliot Stroud. Lagkamraten Jacob Bergström gjordes ner i straffområdet och Stroud satte säkert in straffen.

Bara minuten senare slog Stroud till igen efter att blivit frispelad av Ludvig Malachowski Thorell. Försvararen placerade kyligt in 2–0.

– De är galet effektiva och vi hänger inte riktigt med i de små detaljerna. Det är det som skiljer i den första halvleken, säger IFK Värnamos lagkapten Freddy Winsth.

Den andra halvleken inleddes mardrömslikt för hemmalaget. Värnamos Souleymane Coulibaly drog på sig sitt andra gula kort i matchen. Det hela utspelade sig i eget straffområde och Mjällbys Elliot Stroud dunkade in hattrick-målet från elva meter till 3–0.

Mjällby fortsatte på samma spår och i matchminut 69 satte Viktor Gustafson 4–0-målet. I 82:a minuten stängde inbytte Alexander Johansson matchen med Mjällbys femte mål. Maif klättrar upp på 82 poäng och utökar det allsvenska poängrekordet.

Startelvor:

Värnamo: Keto – Mohammed, Andersson, Coulibaly, Björnström – Winsth, Antonsen, Thern – Liimatta – Antonsson, Alsalkhadi

Mjällby: Lundin – Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Gustafsson, Malachowski Thorell, Stroud – Kjaer, Bergström, Bang Kittilsen