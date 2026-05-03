Mjällby slog MFF – efter drömstart

Malmö FF tog emot Mjällby i allsvenskan.

Matchen slutade 3–2 till Blekingeklubben.

I kvartsfinalen av Svenska cupen satte Mjällby AIF ner foten mot Malmö FF och vann med hela 4-0.

Under de två mötena i allsvenskan förra året slutade det första mötet mellan klubbarna lika medan Blekinge-laget knep en 3-1-seger på Eleda stadion.

I dag ställs man återigen mot varandra i ett allsvenskt sammanhang. Inför matchen har de Himmelsblå plockat tio poäng och ligger på en fjärdeplats medan Mjällby har tagit sju poäng och är tia.

När domare Mohamed Al-Hakim hade blåst igång matchen i Malmö etablerade bortalaget tryck direkt. Elliot Stroud bjöd Jens Stryger på en rejäl åktur och skapade en hörna.

Kort senare slog Tony Miettinen ett inlägg som Villiam Granath skarvade vidare till Jacob Bergström. Det lämnade målet öppet för anfallaren som satte dit pannan och förkunnade matchens första mål.

I den andra halvleken tog det bara fyra minuter innan Mjällby utökade, denna gång genom Stroud. Efter att bortalaget tagit en tvåmålsledning var det läge för MFF att svara, vilket de gjorde. Sead Haksabanovic spelade fram till Taha Ali som placerade in bollen vid bortre stolpen.

Med 20 minuter kvar av matchen hittade Jeppe Kjær fram till Jacob Bergström med ett inlägg. Maif-anfallaren sprang sig fri och nickade in 3–1.

Mot slutet av matchen började MFF forcera och när bollen hamnade hos Taha Ali blev det farligt. Till slut hittade Ali till Haksabanovic som gjorde 32 med nio minuter kvar. Hemmalaget fick vind i seglen och vid en frispark var inbytte Daniel Gudjohnsen en stolpträff från en kvittering.

MFF lyckades inte hämta upp underläget och Mjällby tog sin andra raka seger.