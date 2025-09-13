JUST NU: Petersson matchhjälte när Mjällby vann

Serieledande Mjällby gästade Degerfors i allsvenskan.

Maif vann med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes serieledande Mjällby mot Degerfors på bortaplan, ett Degerfors som är nästjumbo i tabellen.

Det tog 13 minuter innan serieledarna från Blekinge slog till. Tom Petersson löpte in framför mål och styrde in Jeppe Kjærs frispark. Fler mål blev det inte i den första halvleken som Pettersson summerade följande:

– Nja, inte jättebra. Det är torrt gräs, svårt att hitta in passningar emellan och det är inte jättehögt tempo. Ändå lyckas vi kladda bort bollen så att de får farliga kontringar, säger han till HBO Max.

I den andra halvleken höll Mjällby tätt och det blev inge fler mål i matchen. Segern för Blekingeklubben innebär att de toppar allsvenskan med 11 poäng före tvåan Hammarby (som spelar sin match på söndagen).

Startelvor:

Degerfors IF: Igonen – Sundgren, Moro, Ndinga, Godinho – Gravius, Karlsson – Ohlsson, Rafferty, Taranis – Haarala

Mjällby AIF: Törnqvist – Iqbal, Norén, Petersson – H. Johansson, Malachowski Thorell, Gustavsson, Stroud – Gustafson, A. Johansson, Kjær