Sirius tog blytung seger – bortaslog BP

IK Sirius ser ut att ha börjat hitta formen.

Uppsalaklubben inkasserade idag andra raka segern i allsvenskan.

Detta då BP besegrades med 4–2 på Grimsta.

IF Brommapojkarna mot IK Sirius i allsvenskan denna söndag.

Bortalaget från Uppsala var mycket nära att få en drömstart, detta då Robbie Ure fick en farlig chans redan efter cirka 30 sekunder, men skottens avslut smet precis utanför.

Hemmalagets första chans kom i den 8:e minuten då Jakobsen testade från distans, men Celic i Sirius-målet stod för en fin räddning.

Efter den intensiva första halvtimmen dröjde det länge innan något av lagen skapade något allt för farligt, men efter dryga halvtimmen så var först Victor Lind nära att prickskjuta in 1–0 till hemmalaget, men Celic räddade på nytt.

Kort därefter var det Cavallius i BP-målets tur att stå i vägen, detta då Isak Bjerkebo sprang igenom.

Det fortsatte att skapas en del chanser under slutet av den första halvleken, men några mål bjöds det inte på. Halvtidsresultatet på Grimsta var 0–0.

Tidigt i den andra halvleken skulle det dock bli ändring på det.

I den 50:e minuten tog nämligen IK Sirius ledningen genom Tobias Anker.

Kort därefter, redan i den 55:e minuten, så utjämnade dock hemmalaget genom inhopparen Ezekiel Alladoh, men bara ett par minuter senare så återtog Sirius ledningen genom Leo Walta.

BP skulle dock komma tillbaka rätt snabbt de också, för i den 65:e minuten kvitterade hemmalaget igen, denna gång genom Jakobsen som var säkerheten själv från straffpunkten.

Kort därefter var det dock på nytt Sirius tur att slå till, för i den 71:a minuten styrde Robbie Ure in ett inspel till 3–2 till bortalaget.

IK Sirius var dock inte färdiga där för i den 83:e minuten utökades ledningen till 4–2, detta efter ett elegant solonummer från den förre BP-spelaren Oscar Krusnell.

Några ytterligare mål bjöds det inte på utan slutresultatet blev 4–2 till Sirius som tar med sig tre oerhört viktiga poäng hem till Uppsala.

Startelvor:

Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Hovland, Björkander, Zanden – Barslund, Camara – Lind, Arrhov, Örqvist – Jakobsen

IK Sirius: Celic – Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Svensson, Heier – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure