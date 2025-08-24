AIK besegrade Degerfors – Celina matchvinnare

Degerfors mot AIK på Stora Valla.

Då visade Bersant Celina vägen för AIK.

Hans mål blev matchens enda på Stora Valla denna söndag.

Degerfors mot AIK på Stora Valla denna söndag och det var bortalaget som inledde starkast.

I den 11:e minuten hittade Thomas Isherwood in med en boll till Bersant Celina som behärskat placerade in bollen på en touch.

AIK fortsatte att vara det bättre laget under stora delar av den första halvleken, men några fler mål blev det inte för något av lagen i den första halvleken.

I den 71:a minuten var Erik Flataker nära att göra sitt första allsvenska mål och utöka AIK:s ledning, men norrmannens avslut gick i ribban och ut.

Degerfors pressade på i slutet av matchen i jakten på en kvittering, men någon sådan fick man inte in.

Matchen pågår, texten uppdateras:

Degerfors IF: Igonen – Godinho, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Sundgren, Gravius – Rafferty, Ohlsson, Barsoum – Taranis

AIK: Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Edh – Thychosen, Salétros, Besirovic – Celina, Ayari, Flataker