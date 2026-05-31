Uppgifter: Skandalspelaren aktuell för Roma

Mason Greenwood kan vara på väg att byta Marseille mot Roma.

Mason Greenwood har två starka säsonger i Marseille bakom sig. Nu kan han vara påväg att göra en flytt till Italien.

Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är Romas tränare Gian Piero Gasperini mån om att knyta till sig engelsmannen i sommar. De involverande parterna har enligt uppgifterna inlett ett samtal.

Mason Greenwood har gjort 48 mål på 81 tävlingsmatcher för Marseille sedan han anslöt från Manchester United 2023, efter en lånesejour i spanska Getafe.

I oktober 2022 åtalades Greenwood för flera våldsbrott mot sin flickvän, vilket ledde till att han blev avstängd av Manchester United. Samtliga åtal lades ner i februari 2023.