Klart: Otamendi skriver på för River Plate

Nicolés Otamendi återvänder till hemlandet efter VM.

Mittbacken har skrivit på för den argentinska jätten River Plate.

Foto: Bildbyrån

Nicolás Otamendis kontrakt med Benfica löper ut i sommar. Det har därefter ryktats om en Boman-flytt till River Plate för 38-åringen.

Nu har det blivit officielt. Den argentinska storklubben har skrivit ett kontrakt med Otamendi till och med december 2027. Mittbacken kommer ansluta efter sommaren VM-slutspel.

Otamendi representerade River Plates stadsrival Vélez Sarsfield mellan 2007 och 2010. Därefter gick flytten till Europa, där mittbacken spelat för klubbar som Porto, Valencia och Manchester City.

38-åringen finns med i Argentinas VM-trupp som ska försvara guldet från 2022. Otamendi spelade samtliga matcher under turneringen i Qatar.