Klart: Otamendi skriver på för River Plate
Nicolés Otamendi återvänder till hemlandet efter VM.
Mittbacken har skrivit på för den argentinska jätten River Plate.
Nicolás Otamendis kontrakt med Benfica löper ut i sommar. Det har därefter ryktats om en Boman-flytt till River Plate för 38-åringen.
Nu har det blivit officielt. Den argentinska storklubben har skrivit ett kontrakt med Otamendi till och med december 2027. Mittbacken kommer ansluta efter sommaren VM-slutspel.
Otamendi representerade River Plates stadsrival Vélez Sarsfield mellan 2007 och 2010. Därefter gick flytten till Europa, där mittbacken spelat för klubbar som Porto, Valencia och Manchester City.
38-åringen finns med i Argentinas VM-trupp som ska försvara guldet från 2022. Otamendi spelade samtliga matcher under turneringen i Qatar.
Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Nicolás Otamendi firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y será jugador de River desde el 1 de julio de 2026. pic.twitter.com/JEGRb75zCB
— River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026
