Foto: Bildbyrån

Klart: Otamendi skriver på för River Plate

Jakob Bergelv
Nicolés Otamendi återvänder till hemlandet efter VM.
Mittbacken har skrivit på för den argentinska jätten River Plate.

Nicolás Otamendis kontrakt med Benfica löper ut i sommar. Det har därefter ryktats om en Boman-flytt till River Plate för 38-åringen.

Nu har det blivit officielt. Den argentinska storklubben har skrivit ett kontrakt med Otamendi till och med december 2027. Mittbacken kommer ansluta efter sommaren VM-slutspel.

Otamendi representerade River Plates stadsrival Vélez Sarsfield mellan 2007 och 2010. Därefter gick flytten till Europa, där mittbacken spelat för klubbar som Porto, Valencia och Manchester City.

38-åringen finns med i Argentinas VM-trupp som ska försvara guldet från 2022. Otamendi spelade samtliga matcher under turneringen i Qatar.

