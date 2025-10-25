Degerfors upp på kvalplats – avgjorde på stopptid

Öster tog emot Degerfors i en avgörande kamp om viktiga poäng.

På stopptid fick gästerna in ett mål som gav dem segern.

Matchen slutade 1-2.

Med endast tre matcher kvar av säsongen är både Östers IF och Degerfors IF indragna i bottenstriden i allsvenskan.



Östers låg inför dagens match på kvalplats, fyra poäng från säker mark, medan Degerfors befann sig på 15:e plats, två poäng bakom Växjölaget.



***

Hemmalaget fick matchens första läge redan i den första minuten. Ljung nickade ett inlägg från höger men avslutet gick över mål.



Öster fortsatte sedan dominera de inledande minutrarna av matchen.



Den första halvleken slutade mållöst efter det som var händelsefattiga 45.



– Den första halvleken är dålig. Båda lagen är ganska dåliga. Det är mest närkamper och inte så mycket ordnat spel, säger Östers Daniel Ask i Max-sändningen i paus.



I den 67:e minuten tog Degerfors ledningen. Bollen spelades in från vänster och där stod Taranis på rätt plats och kunde resolut trycka in 1–0 bakom målvakten.



Men glädjen blev kortvarig. Drygt tio minuter senare kvitterade Öster och tog därmed tillbaka kvalplatsen. Det var Aliev som satte 1-1 på Tamminens inlägg.



I matchens absoluta sista skede, i den sista stopptidsminuten fick Degerfors in ett mycket viktigt och avgörande mål. På ett snöpligt sätt hittade Vukojevic in till Barsoum, vars avslut letade sig retfullt in över mållinjen.



Glädjen var total hos spelare och supportrar på läktaren.



I och med vinsten är Degerfors nu på kvalplats medan Öster är på nedflyttningsplats.





***



Startelvor:

Östers IF: Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Ask, Söderberg, Christensen – Uddenäs, Aliev, Ljung

Degerfors IF: Igonen – Sundgren, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Netabay, Karlsson – Haarala, Rafferty, Vukojevic – Taranis



