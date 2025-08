Omorowa kliver rakt in i Degerfors-elvan mot Blåvitt

IFK Göteborg och Degerfors IF avslutar den 18:e allsvenska omgången.

Detta med ett möte på Gamla Ullevi i Göteborg.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter 17 allsvenska omgångar befinner sig IFK Göteborg på en åttondeplats med 25 inspelade poäng.

Degerfors IF har i sin tur spelat in 14 poäng och ligger just nu på nedflyttningsplats.

Under måndagskvällen ställs de två klubbarna mot varandra – på Gamla Ullevi i Göteborg.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Degerfors nyförvärv, Richie Omorowa, kliver rakt in i startelvan och ersätter Omar Faraj som har lämnat klubben.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari; Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse – Clemmensen, Heintz, Alioum – Fenger.

Degerfors IF: Igonen; Ohlsson, Hien, Pikkarainen, Diaby – Netabay, Gravius – Sundgren, Rafferty, Barsoum – Omorowa.