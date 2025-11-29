Örgryte IS spelar i Allsvenskan 2026

NORRKÖPING. Kvalreturen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS hade vänt till Platinum Cars Arena.

Då var hemmalaget i behov av ett mindre mirakel – som man inte fick.

Efter 0-0 står det klart att Örgryte IS tar klivet upp i allsvenskan.

Efter en händelserik och spännande första match i kvalet mellan Örgryte IS och IFK Norrköping, som slutade med en 3-0-seger för ÖIS, vände det allsvenska kvalet till Östergötland och Platinum Cars Arena.

Där hade omkring 12 000 människor samlats för att bevittna den sista tävlingsmatchen för årets elitfotboll i Sverige.

I inledningen av matchen märktes det tydligt att “Peking” jagade mål då man tryckte på och öste in inlägg i ÖIS-boxen. Under de första 20 minuterna hade hemmalaget skapat ett jätteläge via en nick som Gustafsson parerade snyggt och bortalaget hade haft två farliga kontringar.

I den första halvleken tvingades även domaren att blåsa av matchen två gånger. Först efter att delar av ÖIS-klacken försökt att ta bort säkerhetsstaketet framför dem och sedan efter att ett knallskott kastats in från någon i hemmastå.

När den första akten var slut, omkring en halvtimme sent, var ställningen 0-0 trots att Norrköping bombat in inlägg mot Gustafsson i bortalagets mål.

Inför starten av den andra halvleken inträffade ett sjukdomsfall på läktaren vilket ledde till försenad avspark. Efter vård på läktaren fördes personen till sjukhus i stabilt tillstånd, meddelade speakern på plats.

I den andra halvleken mattades hemmalagets frenesi och framåtanda av något samtidigt som ÖIS stod för ett mycket solitt försvarsspel. Något mål hade inte fallit när matchuret visade 86 minuter. Då valde delar av hemmastå att kasta in flertalet fyrverkeripjäser på planen vilket ledde till ett matchmöte. Omkring 40 minuter senare återupptogs matchen i en minut för att sedan avbrytas på nytt – på grund av samma förseelse.

När klockan var 19.15 spelades de sista minuterna av matchen klart. Efter dessa stod det klart att IFK Norrköping har åkt ur allsvenskan – och Örgryte IS avancerat till den.